I Bruciabaracche arrivano al Porto Antico con personaggi nuovi e sketch inediti

La scuola della comicità genovese, in una sempre differente jam session della risata tra nuove performance e personaggi intramontabili. Venerdì 2 agosto (ore 21) all’Arena del Mare del Porto Antico va in scena “Summer 2019 World Tour” dei Bruciabaracche, spettacolo nato per celebrare i cinque anni di attività del collettivo comico composto da Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Andrea Carlini, Daniele Raco e Daniele Ronchetti. Ad accompagnare i Bruciabaracche sul palco dell’Arena del Mare Aldo De Scalzi con la sua “Barack O Band”.

L'unica data estiva dei Bruciabaracche

Parte del cartellone della rassegna “Ridere d’Agosto… Ma anche prima”, il “Summer 2019 World Tour” è l'unica data estiva dei Bruciabaracche, e vede il collettivo al gran completo. «D'estate abbiamo sempre avuto nel Porto Antico e nell'Arena del Mare la nostra casa – racconta Antonio Ornano –. È una location bellissima che vogliamo onorare con uno spettacolo ancora una volta inedito, con nuovi sketch che proponiamo senza dimenticare i nostri cavalli battaglia e le nostre improvvisazioni con il pubblico». La platea del “Summer 2019 World Tour” può partecipare attivamente allo show anche attraverso momenti social. «Al contrario di altri spettacoli – prosegue – chiederemo al pubblico di tenere accesi gli smartphone e di contribuire allo spettacolo con video e foto. Abbiamo in programma più momenti social, fin dalla nostra entrata in scena, insolita e goliardica».

Un nuovo beniamino per bambini

Durante "Summer 2019 World Tour" di venerdì 2 agosto, un nuovo personaggio esordirà nell’universo Bruciabaracche. «Tra gli ospiti della serata ci sarà anche un nuovo beniamino per bambini – svela Ornano – ma di più non riveliamo proprio per lasciare a grandi e piccini la magia della sorpresa. Ma non prendeteci troppo alla lettera». A cinque anni dai primi show al Bluemoon, il collettivo comico, seguito a livello autoriale da Graziano Cutrona e sul piano organizzativo da Arianna Traverso, è composto da Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Andrea Carlini, Daniele Raco e Daniele Ronchetti ha una gran voglia di reinventarsi. «Siamo partiti con uno spirito goliardico, come unico obiettivo avevamo il divertimento forsennato, nostro e del pubblico – conclude – ed è nostra intenzione proseguire in questa direzione. Ma vogliamo anche reinventarci e metterci alla prova, a partire da quest'estate per poi proseguire con la stagione teatrale al Politeama Genovese.

Orari e biglietti

Lo spettacolo comincia alle ore 21. Biglietti da 22€ in biglietteria al Teatro Garage (via Repetto 18, 0108994976) o sul circuito HappyTicket, disponibili riduzioni per under 18, over 65, invalidi e militari in servizio.

Photo credits: Jevo Photography