Bruciabaracche: lo show al Politeama

Bruciabaracche. Un percorso fatto insieme da un gruppo di artisti genovesi, che a Genova si sono incontrati, si sono contaminati e sono cresciuti, prima di esportare la propria proposta comica e il nome di Genova sui palchi di tutta Italia e nei salotti degli italiani.

Genova però è una città davvero strana, sembra soffocarti quando la vivi ma ti manca come l’aria quando ti allontani da lei. Questa è la scintilla che qualche anno fa ha creato Bruciabaracche, un gruppo di comici che ama la propria città e che proprio a Genova vuole rendere omaggio con uno spettacolo a lei dedicato da mettere in scena al Politeama Genovese, il 16 maggio 2018 alle ore 21, per la regia di Graziano Cutrona.