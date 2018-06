I Brit Floyd portano al Politeama il più grande spettacolo al mondo dedicato ai Pink Floyd

Lunedì 5 novembre 2018 i Brit Floyd portano l'"Eclipse World Tour" al Politeama Genovese. Si tratta del più grande spettacolo tributo dal vivo al mondo dedicato ai Pink Floyd: in scaletta, i maggiori successi degli album più amati e venduti del gruppo, tra cui "The dark side of the moon", "Wish you were here", "Animals", "The Wall" e molto altro ancora.

Lo spettacolo di quest'anno è una retrospettiva molto speciale del 45esimo anniversario dell'album "The dark side of the moon", ed è la ripetizione fedele della scala e del fasto del tour finale della "Division Bell" del 1994.

Dopo aver venduto oltre 45 milioni di copie e giudicato da molti il più grande album rock di tutti i tempi, "The dark side of the moon" era un ambizioso capolavoro psichedelico che ha ridefinito il rock stesso e ha spinto Pink Floyd ei suoi membri a immortalare l’immortalità.