Brindisi di Natale per i cani senza famiglia del Rifugio Sherwood

Il Rifugio Sherwood - Associazione Noirandagi Onlus organizza un brindisi di Natale per aiutare i cani senza famiglia. Due gli appuntamenti organizzati per favorire la massima partecipazione: giovedì 13 dicembre alle 19,30 a Genova in corso Italia, al Café del Mar, e sabato 15 sempre alle 19,30 a Carasco da U Costa.

«Arriva il Natale e ci si stringe il cuore al pensiero dei tanti randagi che lo trascorreranno senza il calore di una vera famiglia - spiegano i volontari del Rifugio Sherwood - cuccioli, adulti e nonnini che invece di scorrazzare per casa tra alberi addobbati e doni, o accoccolarsi sul divano accanto alle luci dei presepi, saranno in un box».

Il ricavato delle due serate di beneficenza verrà utilizzato per il riscaldamento dei box degli ospiti del rifugio. Si potranno anche acquistare calendari, agende e gadget per regali solidali.