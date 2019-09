Brewdog on Tour vol. 3: a Recco 3 giorni di birra e musica no stop

Dal 4 al 6 Ottobre a Recco si terrà la terza edizione del “Brewdog On Tour”, tre giornate in cui Brewdog, uno dei birrifici craft più famoso al mondo, proporrà al suo pubblico 7 chicche brassicole molto innovative, il tutto a bordo di un truck appositamente allestito per la spillatura.

L’evento si svolgerà sul lungomare Bettolo, nella zona antistante i locali New Ippocampo, Pizza&Co e la gelateria Da Vitto, che per l’occasione proporranno un menù ad hoc dove la birra sarà l’ingrediente imprescindibile anche nella proposta food.

L’idea nasce dalla collaborazione con Timossi Beverage & Food Solution che da qualche anno ha stretto una forte partnership col birrificio poiché crede moltissimo nei suoi valori e nelle sue birre.

Brewdog non crea semplici birre ma significa passione, continua ricerca, dedizione e attenzione alla qualità. Martin e James, fondatori di questa realtà scozzese, erano stufi delle birre industriali che dominavano il mercato anglosassone e capirono che il modo migliore per uscire dalla situazione era iniziare a farsi la birra da soli. E in poco più di 10 anni hanno avuto trovate davvero geniali, fuori dagli schemi, come far fermentare una birra per due mesi sott’acqua o lanciare sul mercato la birra più alcolica prodotta in Inghilterra di 18,2% Vol., tanto da diventare un vero e proprio stile di vita per i suoi fans, i cosiddetti punks.

Ma la birra non sarà l’unico ingrediente del weekend. L’intrattenimento musicale sarà affidato alla Bandakadabra, una vera orchestra da passeggio che unisce l'energia delle formazioni street al sound delle big band anni Trenta. Gruppo torinese, sono una combinazione riuscita di musica e cabaret.

Recco si prepara al weekend più punk dell'anno con il “Brewdog On Tour Vol. 3” a partire da venerdì 4 ottobre dalle 17 fino a domenica 6 ottobre alle 19.

Gallery