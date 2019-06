"Braghetta Beer Festival": si fa festa in piazza Sarzano tra birra, street food e musica

Il Civ di Sarzano-Sant'Agostino organizza il Braghetta Beer Festival dal 20 al 23, e poi dal 27 al 30 giugno, in piazza di Sarzano.

Un'occasione per stare insieme, divertirsi, fare festa, mangiare e bere bene, con sette tipologie di birre artigianali proposte da altrettanti birrifici, e non solo.

Due weekend consecutivi in cui sfogare tutto l'estro estivo in quanto a outfit, con diverse proposte street food per i diversi fine settimana, birre artigianali, una selezione di vini naturali, musica dal vivo (da sottolineare venerdì sera, alle 21, i Trilli e Franca Lai) e dj set e infine torneo di calcetto e ping pong.

Ingresso libero.