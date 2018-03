Botteghe e negozi: il tour tra antiche attività e caffè storici

Sabato 24 marzo dalle 16 si svolgerà una visita guidata tra antichi negozi e caffé storici, a cura di Explora Genova.

Il tour vuole trasformare Genova in una vera e propria macchina del tempo: il percorso conduce alla scoperta di luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato. Antiche tradizioni e mestieri radicati nel tempo coesistono con il progresso in un viaggio di scoperta polisensoriale.

Prenotazione obbligatoria (010 099 5561 - 347 607 3428 - info@exploratour.it). Il tour costa 15 euro (12 euro per ragazzi dai 7 agli 11 anni, e over 65. Bimbi fino a 6 anni gratuito).

L'appuntamento è alle 16 in via San Lorenzo 61r.