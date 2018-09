Book Young: i laboratori per bambini del Book Pride

Nell'ambito del Book Pride 2018, non mancano gli eventi dedicati ai bambini: Book Young è uno spazio dedicato alla creatività e all’editoria per ragazzi, un’occasione unica per sfogliare le novità editoriali, conoscere artisti e autori, mettersi alla prova in uno dei laboratori.

I temi quest'anno sono davvero tanti: dall’omaggio a Bruno Munari al confronto con l’attualità, Book Young porta le domande e le riflessioni di Book Pride all'altezza dei più piccoli.

Book Young è curato da Andersen, la rivista e il premio dei libri per ragazzi, e da Econegozio La Formica. Partecipano Babalibri, Carthusia Edizioni, Coccole books, Editoriale Scienza, Kalandraka, Lapis Edizioni e Sinnos Editrice.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma occorre prenotarsi scrivendo a: manuela@econegoziolaformica.it.

Il programma:

VENERDI 28 SETTEMBRE

ore 14.00 e 15.00 | Sala Servizi Educativi 1

IL BAMBINO CON LE SCARPE ROTTE

Prendendo le mosse dal libro “Il bambino con le scarpe rotte”, le autrici Rosa Cambara e Ilaria Zanellato coinvolgeranno i partecipanti in un dialogo sui valori del rispetto e del dialogo, per affrontare gli stereotipi e pregiudizi che spesso si legano alla "differenza" di piccoli e adulti.

Per le classi quarte della scuola primaria | A cura di Edizioni Gruppo Abele

ore 14.00 | Sala Servizi Educativi 2

DI QUA E DI LÀ DAL MARE. FILASTROCCHE MIGRANTI

Ventuno filastrocche sul tema della migrazione, una per ogni lettera dell’alfabeto, accompagnate da un'illustrazione d’autore: Carlo Marconi, guiderà i bambini in un viaggio tra le storie di chi, ieri come oggi, affronta un viaggio per immaginare un futuro migliore.

Per le classi terze della scuola primaria | A cura di Edizioni Gruppo Abele

ore 15.00 | Sala Servizi Educativi 2

DENTRO E FUORI DAL RING

Anselmo Roveda, autore de “L'Angelo di Alì” incontra i lettori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Colombo, per ripercorrere insieme l'amicizia tra Angelo Dundee, ragazzo italoamericano che diventerà il più famoso allenatore di tutti i tempi, e Muhammad Ali, il più grande tra i pugili.

Per le classi terze della scuola secondaria | A cura di Coccole books

ore 15.00 | Sala del Munizioniere

ASCOLTO CON GLI OCCHI E GUARDO CON LE ORECCHIE

Un incontro/laboratorio per insegnanti su “Tinotino tinotina tino tin tin tin", libro che suggerisce come ascoltare le immagini e vedere la musica. È il primo passo per il corso di formazione per insegnanti dei nidi e delle scuole comunali sull’albo illustrato, curato da Barbara Schiaffino e Walter Fochesato per il Comune di Genova. Con Elisabetta Garilli e Elisa Carusi. Intervento introduttivo di Doriana Allegri e Walter Fochesato.

Per insegnanti | A cura di Andersen la rivista e il premio dei libri per ragazzi, Carthusia Edizioni e la Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove generazioni del Comune di Genova, in collaborazione con Econegozio La Formica, AIB Liguria – Associazione Italiana Biblioteche e Nati per Leggere Liguria.

ore 18.30 | Centro Scuole e Nuove Culture - CSNC

VOCI IN VIAGGIO

Una mostra con le suggestive illustrazioni di Gianni De Conno Illustrator, una lettura condivisa a più voci intorno al libro che ha vinto il Superpremio Andersen 2018: “Il buon viaggio” di Beatrice Masini. Sarà anche l'occasione per raccontare i progetti per l'educazione e la riflessione interculturale che il Laboratorio Migrazioni conduce durante l’anno scolastico.

Per tutti | A cura di Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove generazioni del Comune di Genova, Andersen la rivista e il premio dei libri per ragazzi e Carthusia Edizioni, in collaborazione con Econegozio La Formica

SABATO 29 SETTEMBRE

ore 10.00 | Sala Servizi Educativi 1

TINOTINO TINOTINA TINO TIN TIN TIN

Si può disegnare la musica? Che suono hanno le immagini? Un'autrice e compositrie (Elisabetta Garilli) e una musicista (Elisa Carusi) guideranno i piccoli lettori in un laboratorio magico, per ascoltare le immagini e vedere la musica.

Per bambini dai 5 anni | A cura di CARTHUSIA EDIZIONI in collaborazione con ANDERSEN la rivista e il premio dei libri per ragazzie Nati per Leggere Liguria

ore 11.00 | Sala Servizi Educativi 2

CAPPUCCETTO DI TUTTI I COLORI

Insieme a Dario Apicella, attore e narratore, festeggiamo Bruno Munaricon la lettura di “Cappuccetto Verde”, “Cappuccetto Bianco” e “Cappuccetto Giallo”, fantastiche rivisitazioni d'autore di una delle fiabe più amate dai bambini di tutte le età.

Per bambini dai 4 anni | A cura di Nati per Leggere Liguria

ore 15.00 | Sala Servizi Educativi 1

QUANTE CASE! - laboratorio

Il primo gesto per costruire una casa (ma anche una città, o un mondo) non è posare un mattone, ma immaginarne una funzione, una forma e disegnarla. Con Caterina Lazzari, autrice di “Come Casa Mia” , i bambini impareranno a osservare, progettare e disegnare ogni edificio suggerito dalla loro fantasia.

Per bambini dai 7 ai 10 anni | A cura di Editoriale Scienza

ore 15.00 | Sala Servizi Educativi 2

ISOLE FELICI - laboratorio

Possono esistere isole felici ancora da scoprire e inventare? Forse si. Sfogliando il libro “Terra in vista!” di PIETER GAUDESABOOS e Brunhilde Borns, Elisabetta Civardi accompagnerà i bambini nell'invenzione e la progettazione di un mondo immaginario, giocando con la creatività per riflettere sul bene comune.

Per bambini dai 6 ai 10 anni | A cura di Sinnos Editrice

ore 17.00 | Sala Servizi Educativi 1

STORIE DA GIOCARE E DA CANTARE

Un laboratorio per conoscere personaggi incredibili, giocare e cantare. Fiorella Colombo, Laura Di Biase e Giuseppe Pellegrini presenteranno ai bambini figure fantastiche come Lupo Giulivo e Capra Belarda, Trilli e Capitan Uncino, Zoe la bambola di pezza, principi e regine!

Per bambini dai 2 ai 12 anni | A cura di Erga Edizioni

ore 17.00 | Sala Servizi Educativi 2

UNA VOLTA UN GIORNO

La suggestione dall'ascolto di poesie, rime e racconti è lo spunto creativo per un lavoro pittorico in cui domina la fantasia. Carta da pacco, tempere e pennelli ci aiuteranno a realizzare una personale poesia dipinta.

Per bambini dai 3 ai 6 anni e famiglie | A cura di Didattica Genova Palazzo Ducale

DOMENICA 30 SETTEMBRE

ore 11.00 | Sala Servizi Educativi 1

AD ALTA VOCE. L'ORGOGLIO DI LEGGERE INSIEME

Una passeggiata tra le pagine per scoprire insieme alcune delle più belle storie contemporanee attraverso la lettura ad alta voce. Un'occasione di ascolto e condivisione, tra storie e parole, con Francesco Langella e Chiara Zingaretti.

Per bambini dai 3 agli 8 anni | A cura della Biblioteca Internazionale per Ragazzi De Amicis.

ore 15.00 | Sala Servizi Educativi 1

GIOCA CON LA PLASTILINA

“Gioca con la plastilina” è un libro e un invito, a dare forma alla creatività, inventando a personaggi e oggetti al centro di mille storie. Con l'autrice Antonietta Manca.

Per bambini dai 3 anni | A cura di Editoriale Scienza

ore 15.30 | Sala Servizi Educativi 2

SI PUÒ DIRE SENZA VOCE

Non sempre servono parole per capirsi! A maggior ragione se si utilizza il linguaggio dei sorrisi, degli abbracci e della tenerezza. E' proprio la forza dellla cura reciproca che la piccola giraffa protagonista dell'albo “Si può dire senza voce” di Armando Quintero insegna a tutti i suoi amici animali. L'illustratore Marco Somà con una lettura e un laboratorio accompagnerà i bambini alla scoperta dei personaggi del libro, invitandoli a disegnare e colorare i loro ritratti, con stencil, tempere e pennelli.

Per bambini dai 4 anni | A cura di Glifo Edizioni in collaborazione con Casa Maternità Le Maree e We Love Moms

ore 17.00 | Sala Servizi Educativi 1

UN TALENTO SPLENDENTE: SIOBHAN DOWD

Un incontro intorno ai meravigliosi romanzi di Siobhan Dowd (1960-2007), coraggiosa scrittrice irlandese, in prima linea per garantire la libertà di pensiero e l'accesso alla lettura in ogni parte del mondo. (Date un'occhiata alla sua fondazione, qui: www.siobhandowdtrust.com).

Per adulti e ragazzi a partire dai 12 anni | A cura di uovonero, in collaborazione con ANDERSEN la rivista e il premio dei libri per ragazziEconegozio La Formica, Adov Genova, Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Genova, con il patrocinio di AIB Liguria – Associazione Italiana Biblioteche e Nati per Leggere Liguria

ore 17.00 | Sala Servizi Educativi 2

UNA VOLTA UN GIORNO

La suggestione dall'ascolto di poesie, rime e racconti è lo spunto creativo per un lavoro pittorico in cui domina la fantasia. Carta da pacco, tempere e pennelli ci aiuteranno a realizzare una personale poesia dipinta.

Per bambini dai 3 ai 6 anni e famiglie | A cura di Didattica Genova Palazzo Ducale