"Book Pride", la fiera nazionale dell'editoria indipendente, torna a Genova

Dopo il successo della prima edizione genovese del 2017 e dopo la grande partecipazione di marzo 2018 a Milano, prosegue il viaggio per l'Italia di Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente.

L'appuntamento a Genova

A Genova sono già state confermate le date: tutti gli amanti dei libri - e dell'editoria indipendente - possono segnarsi sul calendario il weekend che va da venerdì 28 a domenica 30 settembre 2018, a Palazzo Ducale.

A Milano 35mila visitatori

Con una partecipazione di circa 35.000 visitatori, si è conclusa domenica 25 marzo 2018 negli spazi di BASE e Mudec – Museo delle Culture la quarta edizione di Book Pride, fiera organizzata da ODEI – Osservatorio degli Editori Indipendenti in collaborazione con il Comune di Milano.

Negli spazi milanesi BASE e Mudec, dove erano presenti 162 editori indipendenti con i loro cataloghi, si sono susseguiti 200 incontri intorno al tema “Tutti i viventi”, tutti molto partecipati, così come gli eventi del BOOK PRIDE OFF di venerdì sera, quando librerie indipendenti, enoteche e altri spazi (fra i quali Gogol & Company, Open, Verso, Walden, Il Secco, SLAM Coworking e Laboratorio Formentini) hanno ospitato reading, gruppi di lettura, passeggiate e conversazioni con scrittori. Decine di migliaia di libri venduti per gli editori, che apprezzano e sostengono sempre di più una manifestazione di grande successo fin dalla prima edizione, che continua a mantenere con orgoglio la scelta di non far pagare alcun biglietto di ingresso.

Dice Giorgio Vasta, direttore creativo di Book Pride: “Tutti i viventi è il tema di Book Pride Milano 2018. Si tratta di un tema sul quale ci siamo concentrati per mesi provando ad articolarlo a partire dalla nostra curiosità nei confronti di ciò che esiste e di tutto ciò che, nel bene e nel male, possiamo riuscire a essere e a immaginare. È però solo nel corso di questi tre giorni di fiera che il senso più profondo di Tutti i viventi ha preso una forma concreta, letteralmente incarnandosi nei discorsi che sono stati condivisi durante gli incontri, nei corpi in giro per gli stand e in un moltiplicarsi di legami che hanno creato un vero e proprio reticolo connettendo i lettori agli editori. Se c'è qualcosa di cui adesso possiamo essere orgogliosi è proprio questo reticolo: vivente e dunque vulnerabile e dunque tenace, fondato sulla cura e sul rispetto. Per questo adesso vogliamo dire grazie a tutti coloro i quali per tre giorni hanno attraversato e letto e fatto esistere quel macrolibro, costituito dai cataloghi degli editori indipendenti, che è stato Book Pride 2018.”

Book Young

Si conferma anche il successo di Book Young, lo spazio dedicato ai piccoli lettori a cura delle librerie Linea d’ombra e Isola libri, con il supporto del Premio Andersen, che ha visto una calorosa partecipazione alle attività proposte e ai laboratori. Grande entusiasmo anche per le novità Book Comics, la sezione di narrazione a fumetti a cura di BilBOlBul e spazio B**K, e Book Art, una selezione di titoli di editoria d’arte a cura di The Art Chapter con BASE Milano e Boîte Editions.

BOOK PRIDE on the road

Prosegue il viaggio per l'Italia di BOOK PRIDE. Già confermata la seconda edizione genovese, dopo il grande successo del 2017 (Palazzo Ducale Genova, 28-30 settembre 2018).