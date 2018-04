Great jazz for spring: Bob Bonisolo e Paolo Birro

Le interpretazioni jazz della bella stagione di un duo di fuoriclasse.

Bob Bonisolo - sax tenore, Paolo Birro – piano

Evento all'interno della rassegna dell'International Jazz Day Genova.

Di origine canadese, Bonisolo vanta un curriculum strepitoso ed è uno tra sax più richiesti in ambito jazz. La sua è una vocalità forte e corposa, e il suo fraseggio è swingante e caldo. A tratti può ricordare Joe Lovano che peraltro è stato uno dei suoi modelli di riferimento. Bob ha suonato negli Usa con alcuni grandi nomi: Tom Harrell, Lee Konitz, il chitarrista Mike Stern e Carla Bley. In Italia vanta collaborazioni con Lydian Sound Orchestra, i fratelli Tonolo, Giulio Capiozzo, Dado Moroni, Luigi Bonafede e tanti altri.

Birro è uno dei grandi talenti del jazz emersi nell’ambiente italiano all’inizio dei ’90. Avvicinato a uno dei suoi grandi modelli, Bill Evans, da Elliott Zigmund a Enrico Rava ha collaborato con innumerevoli nomi del jazz.

Due musicisti straordinari, che suonano insieme da trent’anni e che per questo evento speciale celebrano la primavera interpretandone la musicalità dei grandi standard jazz come Spring Is Here, Joyspring, You Must Believe in Spring.

