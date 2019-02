Rock dagli anni '70 ai '90 con i Bad Tree al Bonfim

The Bad Tree: la band è fondata dai fratelli Andrea e Alessandro Bezante. Andrea alla chitarra e voce, Alessandro al basso e voce.

Hanno iniziato a suonare a metà degli anni 90 in varie formazioni rock genovesi (Tu Hai Chiuso!, Fuck Totum), sviluppando una notevole tecnica nei rispettivi strumenti ma soprattutto l’esperienza sul palco, frutto di innumerevoli concerti e sessioni di registrazione. All’inizio degli anni 2000 cominciano a suonare insieme negli Aut-Aut, formazione Prog-Pop, con cui si cimentano soprattutto nella composizione degli arrangiamenti e nella registrazione multitraccia.

Nel 2016 hanno deciso di unire le forze in un progetto musicale comune: in un tempo in cui il pop più scontato e commerciale la fa da padrone, riportare in vita il Rock non significa ricalcare gli schemi e i suoni del passato, bensì rigenerarli e renderli attuali, mantenendo però intatto il cuore pulsante della musica più intensa, rivoluzionaria e potente: Bring Rock Back To Life, appunto.

Nel 2017 e 2018 hanno suonato in diverse occasioni e locali, con Stefano Firpo alla batteria (porto Antico di Genova, Piazzale Adriatico, Little Italy, tra gli altri).

A settembre 2018 Luciano Minetti (Zena Singers, ControVersi) subentra alla batteria. Musicista con grande esperienza e bravura nel campo del jazz, del funky e della fusion, contribuisce ad arricchire il suono e la ritmica della band in una direzione ancora più audace e complessa.

Gennaio 2019 vede nascere la collaborazione con il maestro Franco Buffarello alle tastiere e sintetizzatori. Buffarello è un artista e musicista completo, il potenziale della band aumenta in modo esponenziale.

Nello studio sotterraneo di Five Lamps provano e lavorano sia su brani propri, scritti rigorosamente in inglese, sia sulla rielaborazione di classici Rock anni 70 e 90, per arrivare a strutturare un suono originale e personale, senza tradire le origini.

La missione attuale è di terminare il primo album di inediti entro il 2019 e di consolidare la attività live, dove la band dimostra tutto il suo carattere, coinvolgendo il pubblico in un percorso musicale ricercato ma orecchiabile, divertente e sorprendente al tempo stesso.

