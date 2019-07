Macaia! Si balla Al Bombonera di Cogoleto

Fazio’s House Mafia

L’alta umidità di questa estate richiede rimedi efficaci:

buona musica, tanto per cominciare.

Questo sabato, l’aria verrà rinfrescata da un duo che condivide lo stesso sangue e la stessa passione per la console.

Sergio Fazio, leggenda del clubbing nostrano anni ‘80/’90, aprirà al nostro resident Nicolò Fazio in una ritmata faccenda di famiglia.

Info evento: Macaia! #08 / Fazio’s House Mafia