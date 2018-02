Bollywood Party: dinner & dance al Casa Mia Club

Venerdì 16 marzo 2018, Jai Ho - Bollywood Genova presenta l'edizione indoor di una particolare serata ispirata alla lontana India.

Il programma

Dalle ore 21:

Cena con menu indiano

Esibizioni di Bollywood e Bhangra

Tatuaggi all'henné

Bazar indiano con possibilità di comprare e affittare vestiti per essere a tema con la serata

Bollywood disco

Ospiti della serata il maestro Ravi Deep Kundan e i Bhangra Boys & Girls - Bhangra Italia.

Prenotazioni cena e tavoli 010 8983728

Biografia Jai Ho - Bollywood Genova (Anna Mara)

Dopo anni di studio in danza classica e moderna si avvicina alla danza orientale nel 2004, in seguito si appassiona alla danza Bollywood e comincia la sua formazione con maestri di fama internazionale tra cui: Meera BDSS, Mistri, Sunny Singh SSBDC, Neha Patel e in Italia con Rama Iurilli e Valentina Manduchi; Natalia Salgado (stile Kuchipudi) e Laura Basso (stile Bharatanatyam) per la sua formazione in danza classica indiana.

Diplomata insegnante FIDS nel 2008 nella disciplina Danze Orientali, dal 2011 fa parte della Compagnia Nejmet diretta da Amar Al Rakisa e porta avanti i suoi corsi di danza Bollywood con incontri settimanali e mensili presso alcune famose scuole di Genova.

A settembre 2015 supera con successo il Diploma di Primo Livello con il maestro Sunny Singh presso la Sunny Singh Bollywood Dance Academy a Madrid, Spagna.

A dicembre-gennaio 2016 intraprende un viaggio-studio in India che le permette di approcciarsi alla danza classica indiana Kathak.

Dopo un anno di studi a Roma con maestri nazionali ed internazionali, ad ottobre 2016 supera con il massimo dei voti il Diploma CID (International Dance Council) per danzatore ed insegnante Bollywood.

Dal 2017 entra a far parte della Compagnia dei "Bhangra Boys and Girls" diretta dal Maestro Ravi Deep Kundan, partecipando alle edizioni del Festival dell'Oriente in tutta Italia.

Con il suo gruppo Bollywood "Jai Ho" danza per eventi sportivi/di beneficenza/pubblici e privati, Festival, ristoranti indiani, e organizza eventi danzanti.