Capodanno al Teatro della Gioventù con "Boeing Boeing"

Capodanno 2020 è all'insegna delle risate al Teatro della Gioventù con The Kitchen Company.

In scena il 31 dicembre, "Boeing Boeing", la commedia che ha debuttato ad ottobre al Politeama Genovese, dallo stesso autore di "Sesso & Gelosia" Marc Camoletti. Famoso per i suoi vaudeville dal ritmo iperrealistico dell’azione, le sue 40 commedie sono state tradotte in 18 lingue e in 55 paesi, spesso adattate per il cinema e la TV. "Boeing Boeing" è l’opera francese più rappresentata al mondo.

Scritta nel 1960 e portata sul grande schermo nel 1965 con la regia di John Rich e un cast stellare con Tony Curtis e Jerry Lewis fra i protagonisti, la commedia racconta le rocambolesche avventure di un donnaiolo impenitente che si destreggia fra tre fidanzate straniere: una spagnola, una tedesca e un’americana. Ma il suo “calendario romantico”, perfettamente pianificato e senza intoppi, di cui tanto va fiero, verrà scombinato inaspettatamente generando una serata di follia difficile da dimenticare!