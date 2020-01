"Boeing Boeing" torna a grande richiesta al Politeama

Ritorna a grande richiesta la commedia di TKC che ha debuttato ad ottobre, dallo stesso autore di Sesso & Gelosia Marc Camoletti. Famoso per i suoi vaudeville dal ritmo iperrealistico dell’azione, le sue 40 commedie sono state tradotte in 18 lingue e in 55 paesi, spesso adattate per il cinema e la TV. Boeing Boeing è l’opera francese più rappresentata al mondo. In scena al Politeama dal 7 al 12 gennaio 2020.

Scritta nel 1960 e portata sul grande schermo nel 1965 con la regia di John Rich e un cast stellare con Tony Curtis e Jerry Lewis fra i protagonisti, la commedia racconta le rocambolesche avventure di un donnaiolo impenitente che si destreggia fra tre fidanzate straniere: una spagnola, una tedesca e un’americana. Ma il suo “calendario romantico”, perfettamente pianificato e senza intoppi, di cui tanto va fiero, verrà scombinato inaspettatamente generando una serata di follia difficile da dimenticare!