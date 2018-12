Boccanegra in concerto a La Claque

Venerdì 14 dicembre alle ore 21,30 Boccanegra (Marco Buccellato) tornerà a esibirsi dal vivo nell'atmosfera speciale del palco della Claque in Agorà, dove accoglierà sul palco i molti amici che lo hanno accompagnato finora nel suo percorso musicale. L'ingresso costa 8 euro.

Con la sua chitarra, il cantante proporrà tanti suoi brani vecchi e nuovi, caratterizzati da atmosfere acustiche avvolgenti e ritmi folk rock più o meno serrati, compresi l’ultimo singolo “Zucchero Candito”, che su youtube ha raggiunto quasi 13.000 visualizzazioni.

Genovese, classe 1997, a dispetto della giovane età Boccanegra è un cantautore e chitarrista già affermato e conosciuto nel panorama musicale del cantautorato pop a livello nazionale.

Il suo percorso musicale inizia all'età di otto anni, quando inizia a suonare la chitarra classica sotto la guida del chitarrista flamenco Marco Galvagno. Inizia a comporre musica negli anni del liceo, a partire dall’età di quindici anni. Scrive da solo i testi e le musiche delle sue canzoni, finché insieme a tre amici decide di mettere su una band. Con loro arrangia tutto ciò che compone in una sala prove, da cui il gruppo prende il nome, Boccanegra: la Casa della Musica dove i ragazzi si vedono tutte le settimane per provare, infatti, è intitolata a Marino Boccanegra, capitano della marina genovese che nel 1261 aiutò i Bizantini a riconquistare Costantinopoli a sfavore dei veneziani.

Dopo il liceo Marco decide di avviare un progetto solista, alla ricerca di sonorità nuove e su un percorso musicale più intimo, conservando per sé il nome Boccanegra.

Tra marzo e aprile 2018 di reca a Maastricht, in Olanda, dove avvia una collaborazione artistica con la cantautrice olandese Lisette Lowe, assieme a cui suona anche dal vivo, sperimentando nuovi ritmi e sonorità tra il folk e l’indie pop.

Insieme e nello stesso periodo pubblica i primi singoli su Youtube, che da subito hanno riscontrato un grande successo. A giugno, in occasione del Festival Andersen di Sestri Levante, si riunisce insieme alla vecchia band per suonare su un palco in mezzo al mare in apertura al concerto del cantautore Brunori Sas. A inizio ottobre è uscito su Youtube "Zucchero Candito", il secondo estratto dal repertorio del passato.

