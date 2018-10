BMW FAMILY&KIDS TOUR 2018

Non perdere l'appuntamento per tutta la famiglia dedicato al mondo delle quattro ruote e alla cultura della sicurezza stradale.

Ti aspettano giornate di divertimento ed emozioni durante le quali i nostri showroom si trasformano in una vera e propria ‘città’ suddivisa in spazi gioco pensati per i bambini dai 2 ai 12 anni.

Da AUTOBI, in Via di Francia 34R troverai percorsi con biciclette e vetture giocatolo BMW, spazi dedicati alla creatività, angolo della tecnologia.

Ovviamente anche la merenda e un test drive BMW per i genitori!