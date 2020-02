Blues al Le Clab con The Black Cats. Il loro motto è “Blues made with love & care!”. Sono una band di 6 elementi legati dall'amicizia, per l'occasione suoneranno in acustico in formazione ridotta.

Amano la musica afroamericana in tutte le sue sfumature e propongono un repertorio di cover riarrangiate dei loro brani preferiti attingendo soprattutto dalla tradizione blues, ma sempre aperti ad influenze soul e rhythm'n'blues.

Suonano divertendosi e divertendo, trascinando il pubblico nella dimensione.

Nadia Cusato - Voce

Davide Polverini - Drum kit

Stefano Figallo - Chitarra

Stefano Fontana - Basso

Fabrizio Zingaro - Tastiere

Per info e prenotazioni - 010 868 1474

