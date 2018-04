Blue Economy Summit – I edizione

Dal 9 al 12 aprile la 1ª edizione della manifestazione dedicata all’economia produttiva del mare promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City

Il mare e le sue filiere produttive protagonisti della I edizione del BLUE ECONOMY SUMMIT che si svolgerà a Genova dal 9 al 12 aprile 2018.

La manifestazione, promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team esplorerà, attraverso convegni, workshop e visite tecniche, tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti, cantieristica da diporto e non, turismo marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine ed energie rinnovabili marine.

Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, e Palazzo San Giorgio le sedi che ospiteranno sessioni congressuali cui si alterneranno visite tecniche presso le eccellenze del Porto in occasione della Festa del Mare 2018. QUATTRO giornate per affrontare CINQUE aree tematiche in cui saranno coinvolti protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio e ospiti provenienti dall’Europa:

#porto #infrastrutture #nuovi mercati #intermodalità #waterfront

#high tech #formazione #nuove professioni #ricerca

#eccellenze territoriali #assicurazioni #marittimo #trasporti

#turismo #crociere #nautica #autostrade del mare #waterfront

#pesca #ittiturismo #itticoltura #protezione ambiente marino

Il tema della prima edizione - La Blue Economy: una grande opportunità di crescita e sviluppo dell’occupazione per il territorio – illustrerà quale peso abbia l’economia del mare sul tessuto imprenditoriale di Genova e della Liguria, creando consapevolezza di quanto rappresenti un’opportunità di sviluppo e gettando le basi per una strategia a lungo termine che sostenga la crescita economica locale e nazionale.

#porto #infrastrutture #nuovi mercati #intermodalità #waterfront

#high tech #formazione #nuove professioni #ricerca

#eccellenze territoriali #assicurazioni #marittimo #trasporti

#turismo #crociere #nautica #autostrade del mare #waterfront

#pesca #ittiturismo #itticoltura #protezione ambiente marino

La partecipazione è gratuita previa registrazione online.

www.besummit.it