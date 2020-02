Blue Economy Summit 2020: torna la manifestazione dedicata all'economia del mare

A Genova, capitale italiana dell’economia blu, dal 30 marzo al 6 aprile torna il Blue Economy Summit, manifestazione nazionale dedicata alle grandi opportunità di crescita e sviluppo per i territori, l’occupazione e la formazione professionale permanente derivanti dalle diverse filiere produttive del mare.

Convegni, workshop, visite tecniche presso le eccellenze del Porto, eventi divulgativi e iniziative di networking animeranno il summit promosso dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team.

Novità di quest’anno, gli Aperitivi in blu, in cui i protagonisti dell’economia del mare si racconteranno, e Genova Blue Street, iniziativa collaterale e divulgativa che animerà le piazze del capoluogo ligure per creare maggiore consapevolezza sulle opportunità di sviluppo che l’economia del mare offre.

«Oltre ai convegni tematici per professionisti e alle visite in porto dedicate a tutti gli appassionati del settore – sottolinea l’assessore alle politiche del mare del Comune di Genova Francesco Maresca – abbiamo deciso di accompagnare i genovesi alla conoscenza del porto attraverso una Blue Street che avrà la funzione di collegare la città al mare: un percorso che coinvolgerà 3 piazze in cui godere di musica, stand gastronomici e workshop divulgativi che avvicineranno i cittadini al lavoro e alla formazione marittima. Genova è la capitale del Mediterraneo. Dobbiamo essere tutti consapevoli del “ruolo di traino” che ha nell’economia nazionale e mondiale dei traffici marittimi. Una consapevolezza che va comunicata anche al di fuori dei confini nazionali e di cui deve prendere coscienza tutta l’Europa».

Numerosi gli argomenti e le tematiche affrontati in questa edizione:

Le prospettive di sviluppo del waterfront e del porto di Genova

Yacht Crew Forum Preview

Le infrastrutture in Italia: prospettive di manutenzione e sviluppo e il caso del Ponte del Polcevera

Cultura marittima e nautica: la valorizzazione della tradizione e la spinta verso il rinnovamento

Pesca, acquacultura, ittioturismo e turismo costiero

Evoluzione ed innovazione tecnologica della logistica marittima per la competitività e la sostenibilità

Scadrà il 1 marzo il bando indetto per la creazione di elaborati di Poster Art, volti alla diffusione e promozione dell’evento Genova Blue Street. Maggiori dettagli e informazioni sulla partecipazione e sulle specifiche tecniche richieste per l’impaginazione sono disponibili alla seguente pagina: http://www.besummit.it/contest-genova-blue-street/

Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.