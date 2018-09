The Blue Cow in concerto all'Oktoberfest

Giovedì 13 settembre sul palco dell'Oktoberfest di Genova si esibirà "The Blue Cow". Questa electric band è un neo trio (basso, chitarra e batteria) che suona prevalentemente grandi classici del blues rivisti e in alcuni casi stravolti in versione elettrica e più "spinta".

L'approccio è quello del classico power trio stile anni '70 con modelli come Jimi Hendrix, Rory Gallagher e Cream.

Non il solito blues.