The Blue Cow "Electric band" live all'Old Troll's

Ultimo live stagionale all'Old Troll's con The Blue Cow "Electric band", neo trio (basso chit e batteria) che suona prevalentemente grandi classici del blues rivisti e in alcuni casi stravolti in versione elettrica e più "spinta", l'approccio è quello del classico power trio stile anni '70 e i modelli di riferimento sono, oltre a Hendrix, Rory Gallagher, Cream, Ten Years After, Vaughan, Peter Green e altri.

Sul palco Gianni Chiappatti alla batteria, Marco Mazzucco al basso, e Matteo Nocco chitarra e voce.

Ingresso libero e consumazioni non maggiorate. Disponibile varietà di ingresso libero e consumazioni non maggiorate. Ottima varietà di birre artigianali e servizio cucina aperto fino a tardi.