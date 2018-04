Bloser: closing party targato Punk is Dad

Sabato 14 aprile 2018 al Teatro Bloser (Piazza Marsala 6 R) dalle 22.30 serata speciale: closing party targato Punk is Dad, il collettivo di dj composto da Charlie, Alfredo Biagini e Renato Rec, con esperienza decennale in ambito nazionale ed internazionale, organizzatori di eventi, il cui comune denominatore è un dj-set di musica principalmente Post-Punk e New Wave suonata solo su vinile, con incursioni nella musica elettronica.

Questi dj, definiti perfetti per gli amanti di grandi gruppi e artisti come Joy Division, Cure, David Bowie, Depeche Mode, Talking Heads, hanno curato gli afterparty ufficiali di diversi concerti, tra cui quelli di Peter Hook & The Light e Xiu-Xiu. Per questo closing party ospiti i Carnera, nati dall’incontro tra Giovanni Leo Leonardi dei Siegfried e Simone Poletti di Dinamo Innesco Rivoluzione.

La band è un progetto multimediale post punk che coniuga l'elettronica con tendenze industrial che fanno parte dell'approccio alla composizione, mescolate alla natura più sperimentale.La cultura popolare, così come la politica, il cinema e la letteratura siano le vere fonti d’ispirazione dei Carnera dando vita a concept album, come il disco d'esordio "Strategia della tensione " o l'ultimo "La notte della Repubblica".

Il locale ha una capienza limitata e per l'ingresso sarà necessario essere in possesso del braccialetto,ritirabile presso lo stesso teatro, da Borotalco (via Canneto il Lungo 74 r) o da Ernyaldisco (via Galata 106). Per info https://www.facebook.com/events/2099671943612578/