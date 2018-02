"Bloody Penny: the mummy tales", la festa ottocentesca

Sabato 24 febbraio al Museo di Archeologia Ligure di Pegli si terrà "Bloody Penny: the mummy tales".

I partecipanti - che dovranno rispettare il dress code da tardo '800 - si potranno immergere in un'avventura gotica unendosi agli invitati del massone ed egittologo Ignazio Pallavicini, in una festa dove il gusto per l'occulto e la passione per mummie e sarcofagi la faranno da padroni.

Per ricevere l'invito ufficiale occorre scrivere a metaplaygenova@gmail.com e verrà inviata una scheda con nome e indicazioni sul personaggio che si dovrà interpretare.

L'iscrizione è gratuita ma i posti sono limitati.