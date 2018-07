Black and White Party a Pegli

Mercoledì 25 luglio 2018, dalle ore 22, presso l'Oasi del Mare di Pegli, si terrà il "Black and White Party".

Si tratta di una particolare festa, a cui tutti i partecipanti devono recarsi vestiti esclusivamente di bianco e/o nero.

La serata prevede dj set, birra, cocktail, musica e tanto divertimento. Per il "restyling" in tinta, l'Oasi del Mare chiuderà alle 20,30 per riaprire poi alle 22.