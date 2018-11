Black Friday: occasioni speciali e sconti pazzi nei negozi

È tempo di sconti e offerte speciali nei negozi genovesi il 23 novembre 2018 con il Black Friday, il "venerdì nero" dedicato allo shopping con tante occasioni e sconti pazzi nei negozi del centro che, per segnalare l'adesione a questa iniziativa, saranno addobbati con locandine e palloncini neri. Per celebrare questo evento, alcuni punti vendita prolugheranno l'orario di apertura.

Il lunedì successivo, il 26 novembre, sarà invece il Cyber Monday con gli sconti che riguarderanno esclusivamente i prodotti i-tech.

Un'ottima occasione, dunque per chi vuole concedersi qualche "vizio", ma anche per chi vuole già andare alla ricerca di qualche idea regalo per Natale.

Cosa vuol dire "Black Friday"

La tradizione del Black Friday arriva direttamente dagli Stati Uniti, in cui i negozi propongono offerte imperdibili il primo venerdì dopo il Ringraziamento. La data di apertura degli acquisti di Natale diventa così un appuntamento molto atteso dalla popolazione che non disdegna il risparmio, ma anche dai commercianti che possono così farsi un'idea di come andranno i prossimi mesi. Dal punto di vista economico, infatti, si tratta di un indicatore importante che inizia a sondare l'andamento del commercio nel periodo invernale e la possibilità di spesa dei cittadini.

Per alcuni l'espressione "venerdì nero" - nata negli Usa - deriverebbe dal pesante e congestionato traffico stradale che si sviluppa per l'occasione in quel giorno. Ma esiste anche un'altra teoria, secondo cui il colore farebbe riferimento all'inchiostro delle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che tradizionalmente in questo periodo passano - o almeno dovrebbero - dal rosso (perdite) al nero (guadagni).

Non solo shopping: musica e ballo

Non solo acquisti e sconti: il "venerdì nero" di Genova sarà anche caratterizzato dalla musica, come nel caso di piazza Colombo, dove - a partire dalle 17,30 - verrà organizzato "Black Friday Swing". L'evento, organizzatgo a Civ Colombo e Galata e The Zenaswingers, permetterà a tutti i cittadini di ballare inseme e celebrare il restauro della fontana.