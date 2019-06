Birreria HB, festa d'inizio del nuovo ciclo con degustazioni e musica dal vivo

Musica dal vivo, divertimento e degustazioni: giovedì 6 giugno (ore 18) all’Hofbrauhaus di via Gerolamo Boccardo si festeggia in pieno stile bavarese l’inaugurazione di un nuovo ciclo che vede Alessio Balbi, storico gestore e organizzatore dell’Oktoberfest di Genova, lasciare le redini a Pietro Milani.

Quattordici anni dopo l’inaugurazione, la prima Hofbrauhaus europea fuori dalla Germania inizia un nuovo percorso con i grandi classici della tradizione bavarese. «Alle 18 – svela Pietro Milani, nuovo gestore dell’Hofbrauhaus di Genova – apriremo un fusto di birra “a caduta”, che sarà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti, che avranno in regalo anche alcuni brezel. I festeggiamenti continueranno per tutta la notte, con il dj set di Stefano Rassu e con altre pinte di birra, anche in omaggio a chi ci accompagnerà in questa nuova e stimolante avventura». A causa del gran successo riscontrato dall’Oktoberfest di Genova, l’ideatore Alessio Balbi ha voluto lasciar la gestione dell’Hofbrauhaus di via Boccardo al cognato e storico chef del locale Pietro Milani. «L’Oktoberfest è una realtà che cresce di anno in anno – aggiunge Alessio Balbi – e ora ho la necessità di dedicarmi unicamente su questa manifestazione nata a Genova e che, da anni, tocca diverse città in tutta Italia. Resto il proprietario e sono tranquillo perché lascio il timone del locale in famiglia, nelle mani di Pietro che, in questi anni, ha contribuito a farci crescere».

Un nuovo inizio che si apre nel segno della cultura bavarese, con l’Hofbrauhaus rinnovata da diversi punti di vista. «Abbiamo cambiamo la struttura del locale – prosegue Pietro Milani – e abbiamo inoltre deciso di dar più spazio alle illustrazioni di Massimo Gentile, art director del Secolo XIX scomparso ormai tre anni fa, che ora spiccheranno sui muri del locale. Faremo sempre più rete con il del territorio, con un calendario di eventi estivo in collaborazione con altre realtà locali. Lavoro all’Hofbrauhas da quando sono ragazzo, e ricevere in mano le redini da Alessio è un onore e una grande responsabilità. Siamo uno staff giovane, e intendiamo portare avanti a lungo questa tradizione cercando sempre di divertire e divertirci: durante l’inaugurazione di giovedì 6 giugno, per le 23 circa, ci verrà a trovare un ospite speciale, che solitamente non frequenta molto le birrerie: un cavallo, che farà divertire i partecipanti».

