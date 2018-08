La Birralonga sbarca a Chiavari

Domenica 23 settembre nuova Birralonga e nuova location: arriva a Chiavari, nel cuore del Tigullio, il più amato cammino birraio italiano. Sette locali, sette birre e un unico, affascinante, itinerario nel centro storico della cittadina. Sarà una passeggiata pomeridiana con un bicchiere di buona birra in mano e in compagnia di tanti altri appassionati.

Invariata la formula, battezzata con successo nelle edizioni genovesi: 7 locali per altrettante tappe​, in ognuna delle quali sarà possibile degustare ​un assaggio di birra (0,15 l) e uno stuzzichino di accompagnamento. ​

Come funziona:

Per partecipare occorre acquistare la speciale card #Birralonga in vendita nei 7 locali aderenti all'iniziativa e a Genova presso il MaCheGotti in piazza Matteotti 76r.

La card è in vendita ​al prezzo di 22,00 euro (20,00 euro card + 2,00 euro cauzione bicchiere), presso il MaCheGotti con maggiorazione di 1,00 euro di prevendita, che comprende la Card, la Mappa, la Tasca, il Bicchiere per gustare le 7 birre e orientarsi nel Centro Storico di Chiavari.

Il pagamento della cauzione bicchiere sarà richiesto al punto di partenza in piazza Nostra Signora dell'Orto 28.

Partenza:

Sono previste tre fasce di partenza​, segnalate sulla card prescelta:

- ​dalle 12.00 alle 14.00

- ​dalle 14.00 alle 17.00 ​

- dalle 17.00 alle 19.00

Il punto di partenza sarà di fronte alla stazione ferroviaria di Chiavari presso il San Marco Caffè, Pizza e Fügassa in Piazza Nostra Signora dell'Orto 28.​ Qui si potrà ritirare il bicchiere da degustazione, la tasca a tracolla e la mappa per avventurarsi alla scoperta delle 7 birre.

La degustazione terminerà alle ore 22.00

Locali partecipanti:

1. San Marco Caffè, Pizza e Fügassa - piazza Nostra Signora dell'Orto, 28

2. La Cereria bar cucina vino - via sen.Dallorso, 19-21

3. Birra Leo - piazza Gio Cademartori, 3

4. Vinoria Bar Bottiglieria - via Giuseppe Raggio, 5

5. Storico Bar & Cucina - via Martiri della Liberazione, 27

6. Bottega Nazionale - via Rivarola, 44

7. Piccolo Bar - via Martiri della Liberazione, 85

Street food:

E durante il cammino per ovviare alla fame, ecco 4 eccellenze nel campo della gastronomia in cui verranno proposti prodotti ispirati alla manifestazione e sconti dedicati ai possessori della card Birralonga.

1. Panificio Pasticceria Tossini, via della Cittadella 2

2. Gourmand - Yogurt e non solo, piazza Mazzini, 5

3. Ristorante Indiano "Taj Mahal", piazza Cademartori, 34

4. Melrose American Diner cafe’, via Martiri della Liberazione, 25