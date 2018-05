Torna la Birralonga tra camminate nei caruggi, birre e street food

Torna la gustosa camminata tra i caruggi di Genova, dedicata alle varietà di birra offerte dai locali del centro storico. La quarta edizione della "Birralonga" si terrà domenica 27 maggio 2018.

Si avrà la possibilità di percorrere una passeggiata pomeridiana in mezzo alle bellezze artistiche e agli angoli più suggestivi della vecchia Genova, con un bicchiere di buona birra in mano e in compagnia di tanti altri appassionati.

Invariata la formula, battezzata con successo nelle prime tre edizioni, ma con una degustazione in più:​ 10 locali per altrettante tappe​, in ognuna delle quali sarà possibile degustare ​un assaggio di birra (0.18 L) e uno stuzzichino di accompagnamento. ​

Durante il percorso, inoltre, sarà possibile scoprire curiosità e aneddoti, sui punti di interesse storico e artistico della città, grazie alla collaborazione con il blog​ "I Segreti dei Vicoli di Genova".

Come funziona

Per partecipare occorre acquistare la speciale card Birralonga in vendita nei dieci locali aderenti, ​al prezzo di 25,00 euro che comprende la card, la mappa, la tasca e il bicchiere per gustare le 10 birre e orientarsi nel centro storico.

Sono previste, non tre, ma ben quattro fasce di partenza​, ognuna caratterizzata da un colore differente della card:

1) ​dalle 12.00 alle 14.00

2) ​dalle 14.00 alle 16.00 ​

3) dalle 16.00 alle 18.00

3) dalle 18.00 alle 19.30 ​

Il punto di partenza sarà in ​piazza San Lorenzo.​ Qui potrete ritirare il bicchiere da degustazione, la tasca a tracolla e la mappa per avventurarvi alla scoperta delle 10 birre.

Birre e locali

LE BIRRE (in ordine di degustazione)

Ai Troeggi. Vino, birra e bruschetta – via Chiabrera 61r Birrificio: BIRRONE > Birra: KELLER Kowalski – via dei Giustiniani 3r

Birrificio: Browar Maryensztadt > Birra: WAWA WITA. Scurreria Beer and Bagel – via di Scurreria 22r

Birrificio: Elch-Bräu Thuisbrunn > Birra: PILS LES ROUGES – piazza Campetto 8a

Birrificio: Fabbrica birra Busalla > Birra: CRISTAL 4 Canti di San Francesco – via ai quattro canti di San Francesco 28r

Birrificio: I DUE MAESTRI > Birra: ZIAIPA Jalapeño, Genova - via Maddalena 52r

Birrificio: Birrificio Nadir & Birrificio dell'Altavia - Azienda Agricola > Birra: CICCIRINELLA MaCheGotti Piazza Matteotti 76r

Birrificio: Lord Chambray > Birra: BLACK Dallorso il paradiso della Pinsa – via San Bernardo 28r

Birrificio: BIRRA PLURALE > Birra: Amber Ale Kamun - Lab – via San Bernardo 53r

Birrificio: KAMUN > Birra: BIRRALONGA #4 La Coccagna – vico di Coccagna 17r

Birrificio: Maltus Faber > Birra: TRIPLE

Street food

E durante il cammino per ovviare alla fame durante la passeggiata, ecco nove local in cui verranno proposti prodotti ispirati alla manifestazione e sconti dedicati ai possessori della card Birralonga.

La Patateria Genovese – Jacked potatoes: patate ripiene genovesi. Stradone Sant’agostino 52r Giardini Luzzati – buon cibo all’aria aperta. Giardini Emanuele Luzzati Groove – hot dog d’eccellenza. Via ai Quattro Canti di San Francesco 32r Kraken - Risotteria da Banco. Via di Ravecca 51r Masetto – famosi hamburger. Via di Canneto Il Lungo 111 Rooster – pollo campese arrosto e panini – Piazza Giacomo Matteotti 41r Ai Troeggi – bruschette gourmet - Via San Lorenzo 57r Batarò – panino contadino - Piazza San Lorenzo 26 J'aime les Crêpes - crêpes - Stradone Sant'Agostino 54r

La degustazione terminerà alle 22.

Quanto costa?

Il costo è di 25 euro, comprensivi di una birra da 0,18 l per ogni tappa e un appetizer ad essa accompagnato, oltre al bicchiere, alla tracolla e alla mappa per orientarsi nel centro storico.