Biomeccanica: telaistica, nutrizione, serata evento dedicata al ciclismo

I ciclisti liguri e non solo possono partecipare a un evento organizzato in collaborazione tra Biomoove, Studio Zara 19 e Pedemonte Bike sul tema "Biomeccanica, telaistica e nutrizione applicate al ciclismo". Serata evento: 28 febbraio ore 20, presso Hotel Mediterranée Genova, lungomare di Pegli.

Durante le serata parleremo di quanto la "Biomeccanica" applicata al ciclismo possa migliorare le proprie sensazioni in sella e sfateremo alcuni luoghi comuni su questa tematica dando ai partecipanti una serie di informazioni realmente utili per iniziare al meglio la stagione.

Inoltre si parlerà del "Pedalare su misura" e dell'importanza di avere un telaio che risponda veramente alle esigenze del ciclista e di ​"Genetica applicata alla dieta dello sportivo" e di ​quanto un'alimentazione su misura possa ​diminuire i tempi di recupero, prevenire gli infortuni e portare al massimo la prestazione.

Relatori

​Mauro Testa

Attualmente biomeccanico della squadra nazionale italiana di calcio, ha collaborato con importanti aziende del mondo del ciclismo, come Tinkoff e CCC. Ha contribuito allo sviluppo di nuove selle e strumenti di misurazione del bacino, alla progettazione di abbigliamento da ciclismo innovativo, alla creazione di un nuovo telaio per biciclette e studiato il comportamento su strada di una nuova bici da crono per una casa produttrice straniera.



Sergio Pedemonte

La Pedemonte Bike realizza telai ciclistici in fibra di carbonio su misura. La filiera produttiva è interamente italiana, per la precisione di Mele (GE) e la lavorazione è prevalentemente manuale. Grazie a questo, i telai possono essere personalizzati in ogni particolare come un abito sartoriale. L’esclusiva tecnica IWS, inoltre, consente di ottenere un telaio dalle caratteristiche meccaniche strutturali di un monoscocca ma su misura e senza limiti di taglia.



​Giulia De Angelis

Biologa Nutrizionista Acsian (Cooperativa sociale onlus Intolleranze alimentari e Nutrizione), responsabile del settore nutrizione presso Studio Zara 19, specializzata in Nutrigenetica per lo sportivo, di fondamentale importanza per la scelta degli alimenti più idonei per prevenire gli infortuni ed aumentare le prestazioni, oltre a dare indicazioni preziose per lo sviluppo di un piano alimentare realmente e scientificamente personalizzato.

La partecipazione è gratuita, è gradita la prenotazione al numero 010 806 3678.

Possibilità di parcheggio gratuito.