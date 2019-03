Tutti a scuola in bici: pedalata "ecologica" dei bambini e dei genitori in via Garibaldi

Un grande bicibus di bambini e genitori diretti all’asilo e a scuola, percorrerà alle 8,15 di giovedì 21 marzo tutta via Garibaldi per dire alla città che una mobilità sostenibile è già possibile, educativa e divertente; e per chiedere alle istituzioni misure urgenti per proteggere e incentivare il popolo delle biciclette.

Momento apice sarà la fotografia collettiva davanti a Palazzo Tursi alle 8.30 per chiedere ai media locali di dare voce al futuro di Genova.

L'organizzazione dell'evento è a cura di Cittadini Sostenibili, FIAB Genova, Il Cesto Genova, Giardini Luzzati, Comitato genitori ed ex alunni scuola Il Delfino, Cicloriparo, tRiciclo.

Si può segnalare la propria adesione qui.

Appuntamento in piazza Fontane Marose (area pedonale) ore 8.15; scioglimento in piazza della Meridiana ore 8.40.

Si chiede che il Comune di Genova provveda all'allestimento di ciclo-posteggi antifurto davanti a tutti gli asili, le scuole e le piazze. Chiediamo corsie ciclabili sulle strade principali per la sicurezza di genitori e figli. Chiediamo mezzi pubblici che permettano e incentivino il trasporto bicicletta.

L'iniziativa si svolge nell'ambito della quinta giornata FIAB “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”. FIAB invita soprattutto i genitori che non l’hanno ancora fatto a lasciare l’auto a casa (almeno in questo giorno) e percorrere con i propri figli il tragitto fino a scuola passeggiando o pedalando. L’obiettivo è scoprire insieme che un nuovo tipo di mobilità non solo è possibile e auspicabile, ma anche tanto divertente.