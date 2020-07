Le biblioteche genovesi promuovono una settimana con... Louisa May Alcott

La e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana (bi.G.met) non dimentica i lettori più piccoli, ai quali dedica la rubrica "Una settimana con..." diffusa tramite il catalogo online www.bigmet.org e le pagine Facebook delle biblioteche civiche e di bi.G.met.

Protagonista di questa settimana, la scrittrice Louisa May Alcott (Germantown, Pennsylvania 1832- Boston 1888), famosa per la tetralogia di libri per ragazzi “Piccole donne”.

La figura Jo, protagonista e alter ego dell’autrice, con le sue contraddizioni e la sua ardita consapevolezza apre un’era nuova, che Ellen Moeurs in Literary Women (1978) definirà l’epoca dell’eroinismo, caratterizzato dal rifiuto di egemonizzazione maschile e dal coraggio di scelte da cui scaturirà il destino della New Woman novecentesca.

Louisa May Alcott è stata anche attiva nella lotta contro la schiavitù e in quella per i diritti delle donne.