Biancone Day: a caccia di rapaci sopra Arenzano

Il Biancone Day - che quest'anno si terrà domenica 18 marzo - è il raduno diventato ormai appuntamento fisso per gli appassionati di birdwatching, che da alcuni anni convergono numerosi nel Parco del Beigua, sulle alture di Arenzano, per assistere al passaggio dei Bianconi, i rapaci diurni che migrano lungo la rotta dei contrafforti sud orientali del Parco del Beigua e della ZPS Beigua - Turchino, area segnalata come il principale punto di passaggio in Italia, sia in autunno sia in primavera, e uno dei maggiori del bacino mediterraneo.

Durante l'iniziativa sarà possibile visitare il Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale in località Vaccà. L'iniziativa è attuata in collaborazione con LIPU e con la partecipazione di EBN Italia. È consigliato l'uso di binocolo e/o cannocchiale.

Ritrovo: ore 9 in località Curlo (Arenzano).

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco.

Difficoltà: iniziativa adatta a tutti.

Costo iniziativa: gratuita.

È gradita la prenotazione telefonica all'Ente Parco Beigua (010.8590300 - 393.9896251) per meglio gestire gli aspetti logistici dipendenti dal numero di partecipanti.