Bianca Pitzorno presenta "La canzone di Federico e Bianchina" a Palazzo Ducale

L'autrice Bianca Pitzorno, vincitrice di numerose edizioni del prestigioso Premio Andersen, sarà ospite a Palazzo Ducale per un evento organizzato da Mondadori in collaborazione con la rivista Andersen e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. Per l'occasione, sarà presentato "La canzone di Federico e Bianchina" (Mondadori), albo che racconta con grazia e delicatezza una storia vera avvenuta in un’affascinante e ventosa Genova di seicento anni fa e che è meravigliosamente impreziosito dalle illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini.

L’evento si svolgerà lunedì 12 novembre nella splendida cornice di Palazzo Ducale, Sala del Munizioniere, alle ore 17:45. Intervengono l’autrice Bianca Pitzorno e l’illustratrice del libro Sonia Maria Luce Possentini, in dialogo con Pino Boero e Walter Fochesato.