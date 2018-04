Bevilacqua presenta il suo ultimo cd "Naked "con Kid Bommarito e Matteo Nocco

“Naked” è il sesto lavoro discografico di Massimo Bevilacqua, il primo di musica originale. Dopo una carriera quasi trentennale spesa a suonare dal vivo il “suo” Blues tra l’Italia, l’Europa e l’America, dove vive e suona stabilmente per 4 mesi l’anno, nel 2018, e dopo il successo discografico e di critica di “Silver Blues” del 2015, Massimo si ripresenta sul mercato con un prodotto leggermente diverso dai precedenti : 6 tracce originali e 3 cover che abbracciano uno stile chitarristico folk-blues, con strutture musicali essenziali ed ampio utilizzo di accordature aperte, il tutto all’insegna di una semplicità musicale che,non tralasciando cura e qualità, è la caratteristica principale e la colonna sonora portante di tutto il disco.

Prodotto e distribuito da Good Music Associazione Culturale, in questo lavoro Massimo si è avvalso della collaborazione di alcuni musicisti, per lo più liguri; nelle tracce di “Naked”, infatti, troviamo le frasi “Bluesy” della chitarra slide e dell’ukulele di Matteo Nocco, le eleganti sonorità del pianoforte di Elisa Montaldo (pianoforte), la passione, il sudore e lo stile dell’armonica di Fabio Bommarito, e la tecnica ed il feeling delle chitarre di Lino Muoio.

Disponibile nei negozi di settore e sui più importanti portali on line, da Marzo 2018, e fino a fine anno, Massimo sarà in giro tra radio, clubs e festival, per promuovere il suo ultimo prodotto, iniziando proprio dalla Liguria (12 - 22 aprile), prima di partire a Maggio per il primo dei due tour americani previsti per quest’anno