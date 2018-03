Betty Bop live al Mercato del Carmine

Venerdì sera ritmi caldi e coinvolgenti a tempo Blues & Swing al Mercato del Carmine.

L’esibizione in programma è quella dei Betty Pop, band swing/blues nata a Valenza nel 2011.

Fondata da Massimo Lacca (cajon e batteria) e Berto Alessandro ( basso elettrico) con Ferrario Nicola (Tastiera) e Miriam (voce), la band negli anni ha ricercato il proprio sound e il proprio groove musicale attraverso diverse influenze (Paolo Conte, James Brown,Imelda May, Buddy Guy, Eric Clapton) fino ad arrivare allo swing e R&B.

Nel 2012 ha iniziato a far parte del progetto Antonio Salamone (chitarra elettrica) e nel 2016 Linda Salvaggio è entrata come nuova voce. Molto attivi nello scenario musicale regionale, i Betty Pop sono in primis un gruppo di amici da molto tempo appassionati di musica, influenzati da diversi generi musicali, e che portano ognuno in modo diverso all'interno del gruppo la propria influenza e gusto musicale che esternano nei live.

Per info e prenotazioni 010.2469184.