Festa di compleanno per la biblioteca Berio

Venerdì 4 maggio 2018 è il compleanno della Bibilioteca Berio di via Seminario, 16 a Genova. Nell'occasione verrà inaugurato il nuovo giardino allestito dai ragazzi dell’Istituto Agrario Marsano di Genova. Alle ore ore 16.30 torneo del gioco da tavolo Palanche, seguito dall'anteprima della seconda edizione con la presentazione dell'associazione Demoelâ e la visita guidata con Franco Bampi alla scoperta della Berio in zeneize. L'evento si concluderà con i saluti da parte del sindaco di Genova Marco Bucci e dell'assessore alla Cultura del Comune di Genova Elisa Serafini, seguiti dal taglio della torta e da un piccolo buffet.

Programma

Alle 16: inaugurazione del nuovo giardino curato dai ragazzi dell’Istituto Agrario Marsano di Genova

Alle 16.30:

- torneo del gioco da tavolo «PALANCHE» e presentazione in anteprima della nuovissima seconda edizione, a cura di Demoelâ

- quiz a squadre in salsa zeneize a colpi di smartphone organizzato dai giovani ideatori della pagina facebook "G E N O W A"

- visita guidata con FRANCO BAMPI alla scoperta della Berio in zeneize!

Alle 18:

- saluti del Sindaco e dell'assessore alla Cultura

- taglio della torta e rinfresco.