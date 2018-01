Bere naturale: lezione e degustazione di vini a cura dell'istituto Bergese

Mercoledì 31 gennaio l’enologo e agronomo Giancarlo Stellini terrà una conferenza sui Vini Naturali seguita da degustazioni eno-gastronomiche offerte dall'istituto Alberghiero Nino Bergese.

L'incontro, moderato da Maurizio Sentieri docente di scienza e cultura dell’alimentazione, illustra un nuovo modo di fare agricoltura nel rispetto della natura e delle specificità ambientali e culturali di un territorio. Niente chimica in vigna e in cantina, ma la ricerca dell'equilibrio del luogo, della sua biodiversità e delle tradizioni, ponendo al centro il suolo e il lavoro dell’uomo.

«I vini naturali sono prodotti in cantine che hanno una flora autoctona e lieviti cresciuti al suo interno – spiega Giancarlo Stellini - Le uve provengono da vigneti in cui il suolo è vivo e la microflora batterica e fungina ne mantiene la fertilità naturale. La piccola fauna (talpe e grandi lombrichi) provvede ad areare e rimescolare il terreno e l’erba cresce spontanea, tenuta a bada solo con interventi meccanici (taglio o rullatura). Si riduce al minimo l’impiego di zolfo e rame per difendere le viti».

L'appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, è alle ore 15,30 davanti ai cancelli di villa Sauli Podestà, via Pra 70.