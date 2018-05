Acoustic Night: Beppe Gambetta e artisti internazionali omaggiano De Andrè alla Corte

Torna l’appuntamento, da sempre attesissimo, con le grandi notti della musica acustica. Giunto alla sua diciottesima edizione - dal 3 al 6 maggio - Acoustic Night ha sempre mantenuto come protagonista la “voce” calda e coinvolgente della chitarra acustica, sapendo, edizione dopo edizione, circondarla di altri strumenti e di atmosfere sempre diverse e sempre emozionanti.

Quest'anno, artisti internazionali si incontrano per celebrare la musica di Fabrizio De André traducendo le sue canzoni in lingue diverse e dedicando a Faber le musiche più belle del loro repertorio. L’edizione di quest’anno dirige la sua rotta lontano dall’Italia ed auspica un riconoscimento internazionale sempre più ampio per il più importante cantautore italiano.

In questa nuova proposta, Beppe Gambetta desidera rendere omaggio, con l’aiuto dei suoi ospiti internazionali (i cui nomi verrano resi noti nel corso della stagione), al talento smisurato di una figura cardine del cantautorato italiano: Fabrizio De André.

Da Bocca di rosa a A cimma, passando per Il pescatore, Fiume Sand Creek e tante altre, il vasto repertorio del cantautore genovese verrà rivisitato e riarrangiato grazie alla sensibilità e alla capacità d’improvvisazione dei musicisti presenti sul palco.

Tutto partirà da Crêuza de mä, capolavoro contenuto nell’omonimo album che nel 1984 stregò il mondo, per quell’originalissimo connubio fra la musica etnica e la canzone d’autore.

Da quel brano che Gambetta ha inciso in un suo disco pubblicato negli Stati Uniti, si apre un concerto che è un accorato omaggio alla grandezza di Faber e alla sua musica che travalica i confini italiani, alla forza dei suoi testi, reinterpretati a volte in lingua straniera: il tutto arricchito dal talento virtuosistico dei migliori chitarristi internazionali per un magico ensemble.