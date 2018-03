"A Bench on the Road" e "A Young Woman Who Lived in a Shoe": teatro in inglese al Duse

Direttamente da Edimburgo due spettacoli A Bench on the Road e A Young Woman Who Lived in a Shoe che offrono un percorso didattico per gli studenti e al tempo stesso un’occasione per il pubblico di tutte le età per confrontarsi con testi teatrali recitati in lingua originale.

A Bench on the Road dà voce alle storie delle donne immigrate in Scozia dal 1850 al 1950 raccontando cento anni d’immigrazione. Storie autentiche raccontate attraverso una sequenza di “quadri” che sottolineano eventi fondamentali: la Grande Guerra, l’ascesa del Fascismo, la Seconda Guerra Mondiale. Uno spettacolo di forte impatto visivo, accompagnato da musiche tradizionali italiane e scozzesi.

A Young Woman Who Lived in a Shoe è ispirato ad un’antichissima filastrocca inglese che racconta di un’anziana donna con un nugolo di figli costretti a vivere in una scarpa. Lo spettacolo narra la storia di una giovane emigrante che, fuggendo dalla sua terra, affronta un lungo viaggio pieno di insidie per cercare accoglienza in un paese straniero, un luogo dove finalmente poter vivere sicura e protetta.