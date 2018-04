"Bèllo Segnù" svela la sua identità e presenta il suo Breviario alla Feltrinelli

È da anni che diverte tutti i genovesi con le sue battute in dialetto, immginando divertenti dialoghi in dialetto tra i protagonisti delle opere d'arte a sfondo religioso: e adesso le battute più fulminanti della pagina Facebook "Bèllo Segnù" si traducono in un breviario, che verrà presentato martedì 17 aprile alle ore 18 alla Feltrinelli di Genova.

Per l'occasione, l'amministratore (o amministratrice, o addirittura amministratori) della pagina - che ha sempre mantenuto l'anonimato - svelerà la sua identità e firmerà le copie del libro.

L'irriverente pagina Facebook a gennaio è anche diventata ambasciatrice del dialetto genovese per i Baci Perugina.