"Così tanta bellezza": la rassegna al Teatro della Tosse

Tre sere e tre spettacoli che parlano della bellezza, quella delle storie, del teatro, e della musica. Si tratta della rassegna "Così tanta bellezza", al Teatro della Tosse da giovedì 8 a sabato 10 novembre 2018.

Il programma:

Giovedì 8 novembre

ESERCIZI PER VOCE E VIOLONCELLO SULLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE

Una nuova tappa della ricerca vocale e musicale sulla poesia di Dante avviata qualche anno fa da Chiara Guidi, co-fondatrice della Socìetas Raffaello Sanzio, con il violoncellista Francesco Guerri.

Venerdì 9 novembre

SONG FROM THE UPROAR

Un’opera per mezzosoprano, quintetto vocale, cinque strumenti ed elettronica che racconta l'affascinante vicenda umana di Isabelle Eberhardt, scrittrice ed esploratrice svizzera, vissuta a cavallo tra il 1800 e il 1900, che seppe liberarsi dalle convenzioni sociali europee e, travestita da uomo, viaggiare per il Maghreb.

Sabato 10 novembre

COSI' TANTA BELLEZZA

Scritto, diretto e interpretato da Corrado Accordino

Un invito a non lasciarci sfuggire le occasioni di bellezza che quotidianamente accadono intorno a noi, un'esortazione a vivere il "qui e ora", liberandosi dalle strutture. La bellezza di dire ciò che potrebbe essere meglio per sé e per gli altri, di essere se stessi, la bellezza di guardare alla nostra esistenza con ironia e leggerezza.

Per chi assiste ad almeno due spettacoli, prezzo speciale di 20 euro.

Tutte le sere, inoltre, nel foyer del teatro, spettacolo "Prima della prima", con Vito e le Orchestrine, il trio "bandito" più irriverente di Genova.