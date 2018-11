"La bella addormentata nel bosco" al Sipario Strappato lo spettacolo vincitore del premio Piccoli Palchi

Domenica 25 novembre alle ore 17, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, in via Marconi 165 - per la rassegna domenicale dedicata ai bambini - va in scena "La bella addormentata nel bosco", spettacolo per attore e marionette tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault. La rappresentazione ha vinto il premio del pubblico di Piccoli Palchi 2016/2017 ERT Friuli Venezia Giulia.

Testo e animazione sono a cura di Gino Balestrino, scene di Gianna Nervi e Annamaria Rostagny. Musiche originali di Anna Pucci.

Muovendosi in uno spazio scenico dalla fedele ambientazione medioevale, un narratore guida gli spettatori all'incontro con l’incantato mondo della fiaba. Il tono gentile delle parole si fonde con il risveglio fisico dei luoghi e dei personaggi: marionette e ambienti così vicini da poter quasi essere toccati con mano.

Tutti i temi della vicenda - dalla nascita della bambina alla cerimonia dei doni, dal malvagio sortilegio al finale risveglio - sono ripercorsi in un intrecciarsi di momenti narrati e azioni sceniche con le marionette, e sottolineati dalle musiche originali e dai suggestivi cambi di luce.

Narrata nelle sue linee classiche, l’antica fiaba rivive la sua poesia nel gioco elegante della varietà dei linguaggi, e sul rapporto che si instaura fra chi racconta e i suoi ascoltatori.

L'ingresso costa 6 euro. Info e prenotazioni: 3396539121.