Escursione serale: il Parco del Beigua sotto le stelle nella notte di San Lorenzo

Visto il grande successo delle escursioni serali, il Beigua Geopark ha deciso di organizzare anche uno speciale evento per la notte di San Lorenzo.

L'appuntamento è per sabato 10 agosto a Pratorotondo (sopra Cogoleto) un po' prima del tramonto: da lì partirà un facile trekking lungo l'Alta Via dei Monti Liguri fino alla cima del Monte Rama, per abbracciare con lo sguardo il meraviglioso panorama.

Dopo una gustosa cena a base di prodotti locali presso il Rifugio Pratorotondo (facoltativa, a pagamento), si uscirà a vedere le stelle, con la guida dell'esperto dell'Associazione Astrofili Orione.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12 (Guide Coop. Dafne - tel. 393.9896251), costo escursione € 10,00 - è necessario dotarsi di torcia.