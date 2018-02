Sulle tracce degli animali nel Beigua illuminato dalla luna piena

In occasione del Wildlife Day 2018, promosso dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'importanza di tutelare le specie animali e vegetali protette, il Parco del Beigua propone, in una notte di luna piena, di seguire la Guida del Parco sulle tracce della fauna selvatica che si muove nel buio. In silenzio si percorreranno i sentieri dell'Alta Via dei Monti Liguri, con l'orecchio teso ad ogni fruscio e richiamo, utilizzando il visore notturno per cogliere le sagome sfuggenti degli schivi abitanti del Beigua.

Grazie ad una postazione attrezzata di telescopio si potrà anche contemplare lo splendore abbagliante della luna che illuminerà di riflessi argentei lo spettacolare panorama.

L'appuntamento è per sabato 3 marzo nel tardo pomeriggio al Punto Informativo "B. Bacoccoli" di Pratorotondo, attrezzati con torcia o frontalino e cena al sacco. L'escursione è mediamente impegnativa, per camminatori esperti; prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 (Guide Coop. Dafne tel. 393.9896251), costo € 10,00 a persona.