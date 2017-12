Escursione sul Beigua sui sentieri napoleonici

Il penultimo giorno dell'anno, per rallentare i ritmi frenetici delle feste natalizie e alleggerirsi dagli eccessi dei pranzi in famiglia, la Guida del Parco condurrà un'escursione sui sentieri del Parco del Beigua che nel 1800, per 7 lunghi giorni, sono stati teatro delle battaglie tra l'esercito di Napoleone e quello austriaco. Un percorso escursionistico-culturale per un approccio suggestivo alla storia, che saprà interessare anche i più giovani.

Appuntamento sabato 30 dicembre presso l'area picnic Pian di Stella, cima Monte Beigua, con il pranzo al sacco per un'escursione mediamente impegnativa che durerà l'intera giornata. Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18 (Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 - 393.9896251), costo escursione: 10 euro adulti, bambini fino a 12 anni gratuito.