Al Winter Park la Befana "raddoppia": dolci e divertimento per grandi e piccini

La festa dell'Epifania "raddoppia" quest'anno al Winter Park di Genova, il luna park mobile più grande d’Europa: domenica 6 gennaio, dalle 15 alle 18,30, due Befane - una sui trampoli e una a bordo di un trattore elettrico - regaleranno dolci e divertimento a grandi e piccini. Per il resto della giornata, il Winter Park terrà le porte aperte con il suo consueto orario festivo, dalle 10,30 alle 24.

Ma le iniziative non si fermano qui: martedì 8 gennaio è in programma una giornata dedicata agli sfollati e ai residenti delle zone in difficoltà a causa del crollo di Ponte Morandi, per i quali il Winter Park ha donato 5000 biglietti gratuiti.

Sono inoltre presenti dieci punti food, in grado di soddisfare palati di ogni tipo.

Il Winter Park animerà piazzale Kennedy fino al 13 gennaio.

