La Befana arriva al Gaslini sulla 500

La Befana arriva al Gaslini senza scopa bensì in 500, per aiutare i bambini malati. Sabato 6 gennaio 2018, un convoglio di cinquecentisti del Fiat 500 Club Italia provenienti da tutta la Liguria e dal basso Piemonte, si recherà all'ospedale pediatrico per portare doni e sorrisi ai piccoli pazienti.

L'appuntamento è alle 8.45 dal Piazzale Kennedy di Genova. Le 500 partiranno in convoglio per la struttura ospedaliera e quelle con i doni potranno sostare davanti all'ingresso.

Ecco i punti di incontro per chi vuole unirsi da ponente:

ore 07.15 dal parcheggio dell'austotrada di Albenga (riferimento Sandro Scarpa, 331 6263880)

ore 07.45 presso l'autogrill di Varazze

ore 08.45 incontro con gli altri cinquecentisti presso il Piazzale Kennedy di Genova

Chi volesse partecipare o fermarsi a mangiare, può contattare i referenti Gino Rigolli 349 5090980, Sabrina Antola 349 5090980 o Teresio Parodi 347 2358715.