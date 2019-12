"C'era una volta la Befana" al Teatro Garage

Domenica 5 gennaio alle ore 17 arriva "C'era una volta la Befana" al Tearo Garage (Sala Diana) di Genova.

In mezzo al bosco vive una strana vecchina, un po’ strega e un po’ fata: la Befana. Abita in una casetta piccola e decrepita, che spazza dalla mattina alla sera. In una fredda sera di gennaio i tre Re Magi bussano alla sua porta e la coinvolgono in una grande avventura che la porterà a scoprire il tesoro più prezioso del mondo.

Una storia magica e poetica, legata alla tradizione e al folclore, con un’originale interpretazione che porta ad una nuova prospettiva.