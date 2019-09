Beer’Art’Rock Festival a Rapallo con Vittorio De Scalzi e la storia dei New Trolls

Una “ProgNight” che vedrà protagonista un gruppi che ha fatto la storia del rock progressivo in Italia: ecco l’ottava edizione del Beer’Art’Rock Festival, evento organizzato dall’associazione culturale-musicale Nero Eventsts in collaborazione con il Comune di Rapallo.

L’appuntamento è per venerdì 6 settembre; location, la splendida cornice del teatro all’aperto di Villa Tigullio. Headliner della serata, La storia dei New Trolls, band formata da Vittorio De Scalzi (uno dei fondatori della prima formazione del gruppo, pietra miliare del progressive rock italiano), Andrea Maddalone, Roberto Tiranti e Lorenzo Ottonello. Il gruppo, che porta a Rapallo una data del tour estivo, proporrà un concerto prog-rock con brani tratti da “Concerto grosso 1-2-3”, “Searching for a land”, “NT Atomic System”. Un tuffo nell’atmosfera degli anni Sessanta da non perdere per gli appassionati del genere.

In apertura alla “Prog Night”, due band locali che proporranno brani originali. Sul palco saliranno i Trama (gruppo chiavarese dalle sonorità heavy metal melodico con spunti hard rock e atmosfere prog, che schiera Mauro Tau Andreoni alla voce, Fabio Berardelli alla chitarra, Fabrizio Bisignano al basso, Vittorio Gosio alla batteria) e StazioneZero, progetto rock italiano che si presenta con Davide Martinelli, Mauro Caprile, Marco Morelli e Emanuele Ferrara.

I live inizieranno alle 20:30, l’ingresso sarà libero e gratuito. Nell’area del Festival sarà presente un servizio beer&food a cura di Languorino. A presentare la serata Paola Pola (firma di Mentelocale). In caso di maltempo, la manifestazione si terrà all’interno del Teatro Auditorium delle Clarisse.